BRT-Bartolini assume Impiegati

Il Gruppo BRT-Bartolini ricerca diplomati e laureati con forte dinamicità, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, buone capacità di comunicazione, di relazione e di organizzazione, capacità di problem solving, capacità di ascolto, attitudine ad operare in autonomia etc., da assumere come Impiegati e da inserire presso le oltre 180 filiali presenti sul territorio nazionale. Gli Impiegati Operativi dovranno effettuare attività di data-entry, offrire assistenza ai clienti e occuparsi di tutte le altre attività di natura impiegatizia correlate alla gestione del deposito logistico; gli Impiegati Ufficio Prese e Consegne invece dovranno collaborare con il supervisore prese e consegne, gestire l'attività di distribuzione e di ritiro delle merci presso la clientela e partecipare all'organizzazione dei "giri" quotidiani degli autotrasportatori. Inoltre si cercano Commerciali Esterno e Interno, i quali dovranno gestire telefonicamente un proprio portafoglio clienti, seguire le pratiche amministrativo/commerciali e l'archivio (informatico-cartaceo) dell'ufficio, fornire ai clienti tutte le informazioni di carattere commerciale, rispondere degli obiettivi di margine e fatturato ed effettuare attività di sviluppo e mantenimento; Responsabili del Progetto di Comunicazione, che dovranno gestire i canali social media, definire gli obiettivi delle singole campagne con relativo tracciamento, misurazione e sintesi di efficacia dei risultati, organizzare interviste, eventi, sponsorships e partnerships, sviluppare i materiali di supporto alla vendita e preparare i contenuti media.

