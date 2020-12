PAPA: Per un Natale più vero purificato dal consumismo

Un Natale «più religioso, più vero», soprattutto purificato «dal consumismo»: lo auspica il Papa in questo 2020 segnato dalla pandemia. All’udienza generale di mercoledì 16, ancora senza la presenza di fedeli a causa del covid-19, il Pontefice ha preso spunto dalla situazione attuale: «Quest’anno ci attendono restrizioni e disagi», ha osservato salutando i fedeli; ma basta pensare, «al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe», per i quali «non furono rose e fiori». Al contrario ebbero «difficoltà e preoccupazioni. Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno sostenuti. Che sia così anche per noi!».

In precedenza, proseguendo le catechesi sulla preghiera, Francesco aveva parlato dell’orazione d’intercessione.

Catechesi sulla preghiera - 19. La preghiera di intercessione

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Se la preghiera non raccoglie le gioie e i dolori, le speranze e le angosce dell’umanità, diventa un’attività “decorativa”, un atteggiamento superficiale, da teatro, un atteggiamento intimistico. Tutti abbiamo bisogno di interiorità: di ritirarci in uno spazio e in un tempo dedicato al nostro rapporto con Dio. Ma questo non vuol dire evadere dalla realtà. Nella preghiera, Dio “ci prende, ci benedice, e poi ci spezza e ci dà”, per la fame di tutti. Ogni cristiano è chiamato a diventare, nelle mani di Dio, pane spezzato e condiviso. Cioè una preghiera concreta, che non sia una fuga.