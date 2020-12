Per i pediatri libera scelta disponibili 3680 dosi di vaccino antinfluenzale pediatrico

Sono stati consegnate alla Struttura regionale di Igiene e Sanità Pubblica 3680 dosi di vaccino anti-influenzale pediatrico nasale e che oggi, giovedì 17 dicembre, è iniziata la distribuzione ai pediatri sul territorio.

Ciò consentirà di migliorare le coperture vaccinali dei bambini (e di conseguenza di limitare la diffusione dell’influenza) e in particolare di aumentare l’offerta nella fascia compresa fra 6 mesi e 6 anni.

Contestualmente si informa che le 27.000 dosi del vaccino anti-influenzale per adulti finora consegnate alla nostra Regione sono state tutte assegnate ai medici di medicina generale per la somministrazione sul territorio.

Malgrado la richiesta da parte dell’Azienda Usl di ulteriori forniture - si legge in una nota dell'Usl - la ditta produttrice ha comunicato che non potrà soddisfare l’istanza (come accadrà anche nelle altre Regioni) poiché non è in grado di rispondere alla richiesta di incremento delle forniture dei vaccini anti-influenzali 2020-2021".

Infine evidenza che co l’adesione da parte della cittadinanza alla campagna vaccinale anti-influenzale 2020-2021, ed alla fattiva collaborazione da parte dei professionisti dell’AUSL, si è concretizzato un significativo incremento dei soggetti vaccinati che sono passati da 17.311 (fonte: Ministero Sanità) della stagione 2019-2020 ai 30.000 circa di quella in corso.