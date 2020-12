Una fotografia per aiutare bambini e adolescenti nel loro processo di crescita attraverso la pratica sportiva. La prima edizione del concorso fotografico nazionale “Arte e solidarietà” del Lions Club Parabiago Host, organizzato in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con il Circolo Culturale e Ricreativo e il patrocinio del Comune di Parabiago, mette al centro la solidarietà.

"Tutto quello che sarà raccolto dalle quote di iscrizione sarà destinato a sostenere il progetto ALL-Educando dell’azienda sociale del Legnanese So.LE", premette il presidente del Lions parabiaghese Massimo Bononi. "Si tratta di un’iniziativa destinata all’educazione dei giovani attraverso lo sport, in un percorso di inclusione sociale e di crescita che vede protagoniste le società sportive del nostro territorio. È il service che proponiamo quest’anno per aiutare i ragazzi disagiati".

Al temine di un anno particolarmente complesso per l’emergenza sanitaria, con questo concorso fotografico il Lions Club di Parabiago ha voluto porre l’accento su due aspetti: "C’è la volontà di avere uno sguardo positivo sulla realtà, concentrandosi sul bello, ma anche la richiesta di dare risposte concrete ai nuovi bisogni che la pandemia ha acuito", prosegue Bononi.

In questa iniziativa, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il suo Circolo Culturale e Ricreativo hanno voluto essere partner. "Crediamo fortemente che in un momento come questo sia indispensabile unire le forze per dare delle risposte al territorio", osserva il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. "La logica della mutualità e della cooperazione sono alla base del nostro modo di essere banca locale. E, soprattutto oggi, la solidarietà è un elemento che deve vedere tutti, ciascuno per il proprio ruolo, protagonisti".



Il concorso fotografico prevede tre temi: tema libero a colori; tema libero in bianconero (monocromatico) e tema “Aspetti identificativi del proprio territorio” (a colori). Aperto a tutti, è possibile parteciparvi con un massimo di due opere per ogni tema ed è valido per la statistica UIF.

La quota di partecipazione minima di 10 euro, che sarà interamente devoluta all’azienda So.LE, dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a Lions Club Parabiago Host – Iban IT11R0840433540000000103502 causale “offerta per partecipazione 1° concorso fotografico Lions”.

Le immagini in formato jpg dovranno avere dimensione massima di 2.500 pixel nel lato lungo, con risoluzione 300 dpi. È possibile partecipare inviando le foto via e-mail accompagnate dalla scheda partecipazione firmata e dalla ricevuta di versamento della quota di iscrizione a: concorsolionsparabiagohost@<wbr></wbr>gmail.com.

Sono previsti premi per le prime tre opere classificate per ogni tema. Le fotografie dovranno essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Il 21 marzo saranno comunicati i vincitori, successivamente sarà indicata la data delle premiazioni.