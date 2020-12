Sono previste modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Pila e della Valle del Lys.

Per consentire i lavori di risanamento strutturale del viadotto, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr n. 18 di Pila, nel Comune di Gressan (al km 13+900), dalle ore 17.00 di venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 17.00 di venerdì 15 gennaio 2021.

Per consentire i lavori di taglio piante, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr n. 44 della Valle del Lys, nel Comune di Pont-Saint-Martin, in Località Barmaz (bivio per Frazione Ivery, dal km 1+400 al km 1+700), dal 16 al 23 dicembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, sabati, domeniche e festivi esclusi.