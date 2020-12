Une campagne publicitaire émotionelle sur la Vallée a débuté

La campagne émotionnelle de l'assessorat du Tourisme a débuté le dimanche 13 décembre et sera diffusée jusqu'au 31 décembre. Sont au programme plus de 700 passages sur les chaînes télévisées Rai, Mediaset, La7, Tv8 et Discovery Channel et jusqu'à 250.000 vues sur le web du spot émotionnel de 30 secondes. L'objectif de la campagne est la consolidation de la marque Vallée d'Aoste, pour encourager, de manière compatible avec l'évolution de la situation sanitaire, la reprise espérée de la demande touristique dans toute la région.

"'A bientôt', dit à la fin des spot renvoit au moment, espérons-le prochain, où nos hôtes pourront venir en Vallée d'Aoste en toute sécurité pour vivre des expériences et des sensations inoubliables", commente l'assesseur au Tourisme Jean-Pierre Guichardaz.

"La campagne propose un concept stratégique et distinctif capable de raconter la beauté et les émotions les plus authentiques à vivre dans un territoire unique", souligne Valeria Allievi, directrice de l'agence de communication White, Red & Green à Milan qui a supervisé la création de la publicité. L'agence est la même qui a réalisé la campagne pour Alta Badia en 2018 et 2019. (ANSA).