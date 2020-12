Oggi mercoledì 16 dicembre Saintes Albine, Adelaide, Alice

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 16 dicembre Saintes Albine, Adelaide, Alice

La Chiesa celebra Beati 7 Martiri Thailandesi di Song Khon Beatificati nel 1989

Nel corso della guerra franco-indocinese, i cristiani thailandesi vennero duramente perseguitati. Il 16 dicembre 1940 Filippo Siphong Onphitak, guida della comunità cattolica di Song Khon e padre di famiglia, venne allontanato con l’inganno dal villaggio e ucciso a colpi d’arma da fuoco. Dieci giorni dopo fu la volta di suor Agnese Phila e suor Lucia Khambang, fucilate nel cimitero del villaggio di Song Khon insieme alle laiche Agata Phutta, Cecilia Butsi, Viviana Hampai e Maria Phon, per essersi rifiutate di rinnegare la fede cristiana. Inizialmente le cause erano distinte, una per Filippo e una per le sei donne, ma dopo il 27 settembre 1985 procedettero congiuntamente. I sette martiri di Song Khon sono stati beatificati nella basilica di San Pietro a Roma il 22 ottobre 1989 dal Papa san Giovanni Paolo II. La loro memoria liturgica cade il 16 dicembre, giorno della nascita al Cielo di Filippo, mentre i loro resti mortali sono venerati presso il Santuario di Nostra Signora dei Martiri della Thailandia a Song Khon.

