La Salle: Sette cittadini 'referenti di frazione'

Nascono a La Salle i "referenti di frazione". Si tratta di sette cittadini "disponibili per garantire una costante e capillare presenza sul territorio, per raccogliere segnalazioni, problematiche, per fornire chiarimenti o rispondere a quesiti, nonché per raccogliere idee, suggerimenti e proposte", spiega il sindaco, Loris Salice.

L'iniziativa vuole promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione degli indirizzi e alle scelte dell'amministrazione comunale in ordine ai problemi delle singole realtà territoriali, nonché fornire un utile strumento per favorire ed incrementare la rete di comunicazione, "nell'intento di creare un collante tra gli abitanti di La Salle e la macchina comunale", sottolinea il primo cittadino.

Ma, aggiunge Salice, "quest'azione ha anche l'intenzione di rendere partecipi tutti i cittadini che amano il proprio territorio con spirito di collaborazione e di condivisione superando le limitazioni territoriali definite dalle frazioni o da agglomerati di case. E' importante e lodevole tenere per il proprio entourage ma ancor più lodevole è guardare oltre, al di là di quello che consideriamo utile solo per noi". (ANSA).