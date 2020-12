Consiglio Valle approva Bilancio e legge di stabilità

Con 20 voti a favore (Uv, Pcp, Av-Sa, VdA Unie) e 14 astensioni (Lega VdA e Pour l'Autonomie), il Consiglio Valle ha approvato le norme finanziarie per il prossimo triennio ovvero il bilancio, la legge di stabilità e le disposizioni collegate al bilancio. Come da più parti evidenziato nel dibattito in aula, il bilancio discusso dall'assemblea ha un carattere "tecnico" visti i tempi ristretti tra la nomina del nuovo Governo, avvenuta il 21 ottobre 2020, e le scadenze normative previste per la presentazione dei documenti di bilancio.

Il documento finanziario pareggia nell'importo complessivo di 2.032 miliardi per il 2021, 1.435 miliardi per il 2022 e 1.404 miliardi per il 2023. La previsione per il prossimo anno è condizionata dalla contabilizzazione della chiusura del prestito obbligazionario (Bor) emesso nel 2001, per l'acquisizione delle centrali idroelettriche.