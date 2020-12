Aosta: Lunedì il capoluogo valdostano compirà 2045 anni

Lunedì 21 dicembre sarà il giorno del “compleanno” di Augusta Prætoria, fondata 2045 anni fa, nel 25 a.C., da Ottaviano Augusto. In seguito a un’importante scoperta archeo-astronomica avvenuta nel 2012 nei pressi della Torre dei Balivi e in virtù di ulteriori studi, verifiche e prestigiose pubblicazioni scientifiche che ne hanno avvallato i risultati, la fondazione di Aosta è volutamente e significativamente orientata al solstizio d’inverno. Nei giorni compresi tra il 21 e il 23 dicembre è infatti possibile osservare il sorgere del sole perfettamente allineato sull’antico Cardo Maximus, ovvero via Croce di Città, poco prima delle ore 11.

Per 'festeggiare' il compleanno della città il Comune di Aosta, il Consiglio Valle e la Fondazione Clément Fillietroz onlus hanno organizzato per lunedì 21 dicembre alle 21 conferenza online a cura di Stella Bertarione, archeologa della Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali, e di Giulio Magli, Professore ordinario di Matematica e Archeoastronomia al Politecnico di Milano. Parteciperà Andrea Bernagozzi, ricercatore all’Osservatorio astronomico regionale.

La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube della Regione e, in contemporanea, sull’emittente TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre); il collegamento sarà inoltre raggiungibile attraverso le pagine Facebook del Turismo “Valle d’Aosta” e dell’Osservatorio astronomico regionale, nonché dai profili Twitter “@CultureVdA” della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e “@oavda” dell’Osservatorio.

Oltre ad assistere alla conferenza, i cittadini potranno partecipare alla celebrazione attraverso le piattaforme social condividendo immagini del sorgere del Sole tra il 21 e il 23 dicembre ad Aosta e immediati dintorni, scrivendo #Aosta2045 e #AostaSolstizio2020.