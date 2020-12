Comitato Ospedale Nuovo, 'persi per strada medici, infermieri e posti letto'

Nel periodo 2010/2018 in Italia i posti letto sono diminuiti quasi del 2%, ovvero di 33 mila posti letto in meno. In Valle la situazione è ancora peggiore: nel 2019, secondo i dati presenti nella pagina statistica del sito regionale i posti letto ordinari erano 465 mentre nel 2010 erano 510. Si sono cioè persi 45 posti letto che, in questo periodo di pandemia, sarebbero stati utilissimi senza dover inventare soluzioni esterne.

I dati sono resi noti dai membri del Comitato Promotore Ospedale Nuovo ascoltati venerdì scorso in audizione dalla Quinta commissione consiliare regionale, presieduta da Erika Guichardaz (Pd). Un'audizione passata sotto silenzio ma che ha evidenziato carenze importanti in ambito sanitario: basti pensare che secondo il Comitato per quanto riguarda il personale sanitario a livello nazionale nel periodo 2014/2017 i medici sono diminuiti quasi del 2% mentre in Valle d'Aosta la riduzione è stata più pesante, ovvero quasi del 12%, passando dai 405 del 2014 (tra tempo pieno e altri contratti atipici) a 351.

Più contenuto il taglio del personale infermieristico, ma sempre in calo con una riduzione del 2% in linea con il dato nazionale. Nel 2014 gli infermieri erano 1.192 e nel 2017 erano 1.171. Rispetto alla questione 'infermieri' il Comitato ha ricordato l’andamento curioso dell’ultimo concorso per assumere 83 infermieri che, alla fine dell’iter, ha portato all’assunzione di 66 operatori bocciandone 17 alla prova finale orale dopo che avevano superato le prove pratiche.

"Forse quelle 17 unità - ha detto il portavoce del Comitato, Enzo Blessent, ai consiglieri commissari - sarebbero servite in questo momento e invece si è dovuto procedere ad assunzioni attraverso agenzie interinali".

Secondo Blessent "questi numeri evidenziano come questo sia il momento migliore per riprendere il ragionamento sulla realizzazione di un ospedale nuovo, ben sapendo che non si può realizzare un presidio sanitario in due giorni, ma bisognerà procedere per fasi tenendo conto del ruolo che il nuovo ospedale potrà avere in un chiaro 'Progetto Salute' dove l’ospedale dovrà essere ridisegnato in funzione dei servizi che verranno organizzati sul territorio".