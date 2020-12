Bibliothèques, 10.000 nouveaux livres vont arriver aux sièges

L'assessorat aux Biens culturels annonce que la bibliothèque régionale d'Aoste est en train de cataloguer et de livrer aux bibliothèques du territoire environ 10.000 nouveaux livres qui ont été achetés grâce aux fonds prévus par le décret du 4 juin 2020 du Ministre pour les biens et les activités culturelles et pour le tourisme, Dario Franceschini.

Selon le Ministre, ce décret - qui a engagé 30 millions d'euros pour l'ensemble du pays, en vue de soutenir les librairies et toute la filière de l'édition - constitue "le moyen le plus rapide pour soutenir directement et indirectement toute la filière du livre en difficulté, des bibliothèques aux librairies, en passant par les éditeurs, les distributeurs et les auteurs".

Parmi les 55 bibliothèques qui composent le Système bibliothécaire valdôtain, 44 ont adhéré à cette initiative et se sont partagé une somme avoisinant 150 000 euros. (ANSA).