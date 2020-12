Si avvicina il Natale, ma quest’anno più che mai il clima natalizio appare sottotono

Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Federconsumatori ogni famiglia, per i regali di Natale, quest’anno spenderà mediamente 121,90 Euro, con un calo del -5,72% rispetto al consuntivo del 2019.

A segnare il calo maggiore sono le spese per le decorazioni: -52,94% rispetto allo scorso anno, ad un lato per lo scarso spirito natalizio condizionato dalla grave situazione, dall’altro perché in molti festeggeranno da soli, ricucendo al minimo le decorazioni, dal momento che nessuno potrà ammirarle.