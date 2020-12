Oggi Giuseppe Sagaria ha percorso per l'ultima volta la 'sua' via Sant'Anselmo

Familiari di Beppe, colleghi dell'Associazione dove da oltre 30 anni prestava la propria opera quotidianamente, amici e tanti commercianti aostani che lo conoscevano e lo apprezzavano per l'impegno profuso nel sostenere sempre e comunque la categoria. Così era composto il corteo che questo pomeriggio da piazza Arco d'Augusto ha attraversato via Sant'Anselmo per giungere alla chiesa di Sant'Orso ad Aosta per accompagnare l'ultimo viaggio di Giuseppe Sagaria, vicepresidente vicario di Confcommercio Valle d'Aosta e presidente di Ascom Aosta morto sabato scorso a 72 anni dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Vedovo da alcuni anni, Giuseppe Sagaria lascia i figli Federica e Fabio, la sorella Angela e il fratello Alfonso.

A metà novembre, pochi giorni dopo aver scoperto la positività al coronavirus , Sagaria aveva visto aggravarsi le proprie condizioni e circa quattro settimane fa era stato ricoverato in ospedale.

Sorriso arguto e ammiccante su un volto fintamente burbero: questo era Beppe Sagaria che, come faceva tutti gli anni con la passione e l'energia di un ragazzo, anche in questo 2020 martoriato dalla pandemia e poco prima di accusare i sintomi del Covid aveva lavorato per organizzare il Natale aostano 2020, che lui stesso in quei giorni aveva immaginato come "il più triste da quando sono nato".

Una vita dedicata alla famiglia (La moglie, Margherita Oro, è mancata nel 2012 e lui la commemorava ogni anno con la tenerezza e l'amore di un fidanzato ai primi incontri) e al commercio di prossimità, quella di Giuseppe Sagaria, che con Margherita aveva gestito il negozio di articoli sportivi Sport-Line ad Aosta. Originario di Ascea (Salerno) ma residente dagli anni Sessanta ad Aosta, dal 1980 era impegnato in Ascom-Confcommercio divenendone in pochi anni uno dei pilastri portanti, un punto di riferimento costante per i commercianti del capoluogo e della Valle in generale.

Oggi in Sant'Orso l'omelia di don Aldo Armellin ha ricordato a tutti le doti umane di Beppe, mentre la voce commossa, rotta dall'emozione di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio-Fipe Valle d'Aosta ha tratteggiato la passione professionale dell'amico e prezioso collaboratore e la sua grande disponibilità nel risolvere i problemi degli associati. Non si contano le iniziative ludiche e turistico-commerciali promosse e sostenute da Giuseppe Sagaria, prima fra tutte 'Commercianti in Festa', da lui organizzata puntualmente ogni anno dal 2013 insieme all'infaticabile collaboratrice Giovanna Masi, impiegata di Confcommercio VdA.

La cerimonia funebre si è conclusa sulle note di 'Preghiera in gennaio' di Fabrizio Dé Andrè cantata da Stefano Pilon;