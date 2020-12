Garante nazionale detenuti in visita al carcere di Brissogne

La componente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Emilia Rossi, ha oggi visitato la casa circondariale di Brissogne assieme al garante regionale, Enrico Formento Dojot.

"Ho accolto con molto piacere Emilia Rossi, in rappresentanza del Collegio del Garante nazionale - riferisce Formento Dojot - alla quale ho illustrato le difficoltà che, ormai da anni, affliggono l'Istituto di Brissogne e che notoriamente consistono nell'assenza del Direttore e del Comandante titolari, nell'incidenza del numero di detenuti stranieri in percentuale doppia rispetto alla media nazionale e nel frequente turn over dei ristretti. In sintesi, il carcere valdostano da tempo ha perso una sua identità, diventando il polmone rispetto ai problemi di sovraffollamento di Istituti viciniori. Tali criticità si ripercuotono pesantemente sulla vita detentiva, in termini di progettazione lavorativa, formativa, culturale e ricreativa".

Secondo il garante "il progetto 'So - Stare fuori' di housing sociale destinato a reperire alloggi per l'ottenimento della detenzione domiciliare sta procedendo a rilento, anche per le disfunzioni interne alla Casa circondariale, nonostante l'impegno dei singoli operatori". (ANSA).