Distanziometri e segnaletica Confcommercio-Fipe Vda per le riapertura in sicurezza

Per aiutare i propri associati a rispettare le disposizioni anticovid e per invitare gli avventori nei locali pubblici ad garantirsi maggiore sicurezza Confcommercio-Fipe VdA ha ideato una cartellonistica ed un distanzioneme da mettere in bella evidenza agli ingressi e nelle sale di BAR – RISTORANTI – GELATERIE - PASTICCERIE E SIMILARI che riapriranno domani

Riportiamo cartello da esporre in modo visibile all’ingresso del locale e schema esemplificativo del distanziamento fra sedute.

Qui di seguito indicazioni sulla riapertura:

✅ORARIO APERTURA E CHIUSURA: 5:00-18:00 a seguire solo asporto o delivery

✅CONSUMO AL BANCO:Non consentito. Ammesso consumo esclusivamente al tavolo

✅ SEDUTE AL TAVOLO: massimo 4 persone se non conviventi

✅DISTANZIAMENTO FRA SEDUTE: almeno un metro

✅CARTELLONISTICA DA ESPORRE: indicazioni relative alle misure di sicurezza, indicazioni numero di persone consentite all'interno dell'attività

Tutti restanti cartelli sono scaricabili gratuitamente sul ns sito www.ascomvda.it sezione “cartellonistica” oppure inviate una mail a commerciale@ascomvda.it e provvederemo noi ad inviarveli!