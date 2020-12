Minoranza Consiglio Valle all'attacco su Bilancio

Decine di ordini del giorno sono stati presentati questa mattina dai gruppo di minoranza in Consiglio Valle nell'ambito della discussione dei tre disegni legge finanziari regionali.

La Lega Vallée d'Aoste ne ha presentati trenta. Tra i temi affrontati le future valutazioni sulle società di impianti a fune, alla luce dello stop imposto dai Dpcm, il taglio dell'Irap per le aziende valdostane, la previsione di voucher per l'acquisto di Pc o tablet per svolgere la didattica a distanza, la necessità di individuare percorsi per la stabilizzazione dei docenti precari, la predisposizione di un piano di allerta tracciamenti dei contatti, gli indennizzi a favore di tutti quei soggetti che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali pur avendo perso il proprio lavoro, gli interventi per la promozione dello scialpinismo, l'erogazione dei buoni alimentari. Viene anche chiesta l'attivazione delle procedure per la definizione di una prima variazione di bilancio che possa consentire l'adozione di misure di sostegno all'economia valdostana.

Tre le iniziative del gruppo Pour l'autonomie che propone un contributo per la prevenzione Covid sulle pista da sci, l'assunzione dei docenti per l'anno scolastico 2021-2022 e la presentazione del Defr per il prossimo triennio entro il 31 gennaio 2021.