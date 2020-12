Marzi (Sa), 'Bilancio da scelta di umiltà e responsabilità'

"Il Bilancio che discutiamo nasce da una scelta politica di umiltà e responsabilità". Lo ha detto in Consiglio Valle Carlo Marzi, assessore al Bilancio, sottolineando che il documento finanziario "si colloca nel solco della continuità amministrativa ed è finalizzato a garantire la prosecuzione della gestione evitando di dover incorrere nel rischio dell'esercizio provvisorio, nell'alveo degli indirizzi già contenuti nel Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) per il triennio 2020-2022".

Per Marzi il bilancio "E' frutto di un'analisi tecnica e si incardina in un quadro di estrema complessità, condizionato, oltre che da una fase storica di generale incertezza economica, anche dall'incorrere di una emergenza sanitaria e sociale di cui ancora non siamo in condizione di stimare durata ed evoluzione".