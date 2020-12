APPELLO URGENTE: quattro caprette tibetane cercano adozione in Piemonte

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 - SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

Sono BULLO, tipo boxer. nato nel 2008.



Non sono più un cucciolo e sono di taglia medio/grande



però ho un cuore bellissimo, tenero.



Guarda il mio musotto, non ti ispira tenerezza?



I miei grandi occhi sono dolci e pieni di speranza di trovare

qualcuno che decida di regalarmi il suo amore per sempre.



Ho un ottimo carattere, sono

buono,

affettuoso e adorabile con tutti.



Vieni a conoscermi ti innamorerai di me.

Se mi adotti entro il 6.1.2021 porto in dote cibo per un anno.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

