M. Cretier (Savt), 'Vigili fuoco e forestali fuori da dipartimento'

La "inefficienza del modello di riorganizzazione dell'amministrazione regionale così come proposto" è denunciata in una nota dal Savt-Funzione pubblica.



"Sono anni che sosteniamo - spiega Mauro Crétier, segretario del sindacato di categoria - che le strutture del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta non dovrebbero dipendere da un dipartimento ma, data la loro natura ed i compiti loro assegnati, dovrebbero rispondere, per il tramite dei rispettivi comandanti, direttamente al politico di riferimento. L'appartenenza ad un dipartimento comporta, inoltre, una serie di difficoltà di coordinamento che, come messo in evidenza anche dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, spesso si traduce in gravi inefficienze e lungaggini".



Tuttavia "la delegazione trattante di parte pubblica, presente in occasione della consultazione, ha rigettato la nostra proposta sostenendo che detto modello deriva da una precisa volontà politica. Ancora una volta - denuncia Cretier - il parere dei lavoratori coinvolti non viene ascoltato con la forte probabilità che la loro professionalità venga dispersa nei meandri della burocrazia".

Per questo, aggiunge il segretario del Savt-Fp, "rivendichiamo uno spazio di confronto nel quale si possa prendere visione della documentazione e nel quale si possa incidere a ragione sulle scelte organizzative: diversamente la dicitura 'previo confronto con le parti sociali', utilizzata negli atti deliberativi, può essere serenamente convertita in "informate le parti sociali".