Fondo di sostegno Inail per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Una somma una tantum destinata ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, casalinghe e altre categorie. Sarà erogata dall'Inail "al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno per i familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro - si legge in una nota del direttore dell'Inail Vda, Giuseppe Villani - che ricomprende anche l’infezione da Covid 19".

Presupposto indispensabile per l’erogazione del beneficio è la finalità lavorativa dell’attività svolta dalla vittima dell’infortunio mortale.

Gli interessati devono inoltrare la richiesta all'Inail – Sede regionale di Aosta (informazioni tel.0165277408 - 3666133195), utilizzando l’apposito modello, avvalendosi eventualmente dell'assistenza gratuita dei Patronati.

I destinatari del Fondo sono: coniuge o unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio o a nuova unione civile; figli, fino al 18esimo anno di età, per tutti i figli;figli, fino al 21esimo anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso; figli, non oltre il 26esimo anno di età, se studenti universitari, per tutta la durata normale del corso di laurea; figli, maggiorenni inabili al lavoro finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniuge e figli: genitori naturali o adottivi, fino alla morte; fratelli e sorelle, negli stessi termini validi per i figli.