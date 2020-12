Aosta: Dominidiato (Confcommercio VdA) in Commissione Covid, 'crollati i fatturati del commercio locale'

“Presumiamo per il 2020 un calo medio tra il 30% e il 40% del fatturato dei commercianti di Aosta". Lo ha detto il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato, audito nella mattinata di oggi dalla Commissione speciale Covid del Comune di Aosta. Per Dominidiato si tratta di un calo gravissimo, determinato dalla chiusura delle attività per quattro mesi a causa della pandemia: la ripresa estiva non è stata sufficiente a compensare le perdite anche a causa del crollo pesante dell'economia locale da ottobre sino ad ora.

In base ai primi dati in possesso di Confcommercio VdA, a breve potrebbe chiudere tra il 10 e 15% per cento delle attività commerciali del capoluogo.

Per Dominidiato "Reggono le attività gestite da famiglie o dove il titolare è anche unico lavoratore, ma chi ha dipendenti è molto penalizzato anche perchè le cifre messe a disposizione dalla cassa integrazione sono distanti dagli stipendi reali.

Alla Giunta comunale, Confcommercio VdA chiede la proroga dell’ampliamento dei dehors per il 2021 e la possibilità di posteggi gratuiti nella prima mezz’ora in centro città. "Capita cher per una commissione rapida si perda più tempo a cercare parcheggio e la colonnina dell'Aps per pagare e chi ci rimette di più oltre a clienti e fornitori sono i commercianti".