Une guide linguistique et scientifique sur le climat

Le Fort de Bard, partenaires du guide linguistique et scientifique Lessico et nuvole: le parole del cambiamento climatico, invite à la présentation de la deuxième édition. Le rendez-vous est en ligne cette année le dimanche 13 décembre, de 16h à 18h en live streaming.

Mis à jour et enrichi de plus de 200 mots-clés et de 12 parcours de lecture, le nouveau guide permet d'explorer les frontières de la recherche sur le changement climatique, de les connaître et de les aborder ensemble. Le dimanche 13 décembre, les trois commissaires, Gianni Latini, Marco Bagliani et Tommaso Orusa, ainsi que onze des 82 auteurs illustreront la structure et les objectifs de l'œuvre. Le rendez-vous sera animé par Giulia Alice Fornaro, journaliste scientifique et rédactrice en chef de frida.unito.it.

La présentation du Lexique sera l'occasion d'explorer les multiples aspects de la crise climatique, de sa géographie à ses conséquences sociales et sanitaires, en passant par les politiques de gestion des risques. Lors de son discours, la présidente du Fort de Bard, Ornella Badery, annoncera également les noms des étudiants lauréats des "Prix d'étude Fort de Bard 2020", nés dans le but de valoriser les études et la recherche sur la culture de montagne sous différents profils multidisciplinaires. (ANSA).