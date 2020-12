Esposto alla Corte dei Conti e all’Anac contro il progetto Vallone Cime Bianche

Nei giorni scorsi l'avvocata Paola Brambilla di Milano, per conto del 'Comitato Ripartire dalle Cime Bianche' e delle maggiori associazioni di tutela dell'ambiente montano (CAI, CIPRA Italia, Mountain Wilderness, WWF, Legambiente VdA, Federazione Pro Natura e LIPU), ha inviato ai soggetti promotori, alla Procura regionale della Corte de Conti e all'ANAC, "formale diffida a dare corso a qualsiasi attività di progettazione che riguardi la realizzazione di impianti di risalita nel Vallone delle Cime Bianche".

Scadono, infatti, lunedì prossimo 14 dicembre i termini per la presentazione delle offerte per l'effettuazione degli studi preliminari relativi al collegamento funiviario Ayas/Cervinia nel Vallone delle Cime Bianche per un importo a base d'asta di circa 750.000 euro.

“Il Bando – si legge in una nota del Comitato - è stato pubblicato dalla società Monterosa lo scorso mese di ottobre, contemporaneamente alla pressante richiesta rivolta agli enti locali per ottenere nuove risorse finanziarie al fine di evitare la chiusura di stazioni sciistiche minori quali Brusson, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean”.

Il Comitato Ripartire da Cime Bianche ricorda che “mentre, nel pieno della seconda ondata della pandemia Covid19, le regioni alpine rivolgono appello al governo nazionale affinché la montagna non sia considerata unicamente per gli impianti di risalita e quale parco giochi per la città, ma anche e soprattutto per il patrimonio di biodiversità che rappresenta, e per un'offerta turistica molto più ampia dello sci da discesa: passeggiate a piedi e con le ciaspole, relax, sci di fondo, scialpinismo, immersione nella natura, cultura, artigianato, enogastronomia, la Regione Valle d'Aosta e le società partecipate Monterosa spa e Cervino spa proseguono imperterrite sulla strada perdente dell'aggressione alla montagna”.

Si legge ancora nella nota: “Sono aggredite perfino le aree sottoposte a specifica tutela, e individuate dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa come meritevoli di conservazione: sotto questo profilo le associazioni segnalano l’ipotesi di danno erariale, connesso al finanziamento di un progetto che prevede la realizzazione di impianti su un’area in cui questi sono vietati”.

Nel documento è poi rilevato che “il prefigurato carosello impiantistico non avrebbe alcuna valenza sciistica giacché, per intrinseche caratteristiche geomorfologiche, il Vallone delle Cime Bianche non si presta alla pratica dello sci da discesa e rivestirebbe unicamente un carattere pubblicitario legato alla vastità del comprensorio, a evidenziare ancor più lo sconcerto per il disinteresse dei soggetti promotori nei confronti della bellezza e delle ricchezze durature del proprio territorio”.