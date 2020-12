Sentenza Geenna; il giudice, 'presentabilità fasulla sul volto di chi ha prostituito le istituzioni'

E' lo stesso presidente del collegio giudicante, Eugenio Gramola, a chiudere le 548 pagine delle motivazioni alla condanna nel processo Geenna affermando che "l'associazione 'ndranghetista attiva ad Aosta non è - in generale - dedita alla commissione di gravi reati attraverso la violenza, sulle cose o sulle persone". Ma per il giudice "da ciò, peraltro, consegue soltanto che tali gravi reati non siano contestati, siccome non commessi".

Ma il presidente del Tribunale di Aosta rileva poi subito come "un'associazione che insidiosamente estende i propri tentacoli nella politica locale, controllando cospicui pacchetti di voti, alterando gli esiti delle elezioni, tanto da far eleggere, con i propri voti, due candidati che sono poi divenuti presidenti della Giunta regionale (Laurent Vierin e Renzo Testolin ndr) e quindi influendo direttamente e gravemente sulle istituzioni democratiche della Regione, non è certamente un'associazione priva di pericolosità, anzi: il fatto che in linea generale si eviti di fare ricorso alla violenza dipinge con fasulli tratti di presentabilità il volto di soggetti invece dediti ad attività tra le più spregevoli: infiltrarsi nelle istituzioni politiche per prostituirle alle finalità di controllo e scambio di interesse del locale della 'ndrangheta".

"Fatti tutt'altro che di scarsa gravità" sostiene Gramola, condensando in quelle poche righe il lavoro di anni svolto da Dda e carabinieri. E inoltre Gramola ha trasmesso alla Dda di Torino gli atti del processo Geenna che riguardano Renzo Testolin, oggi consigliere regionale Uv ed ex presidente della Giunta, Laurent Viérin, ex presidente della Giunta e Luca Bianchi, ex consigliere regionale, per indizi di reità per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.

Inoltre ha trasmesso anche gli atti alla procura di Aosta per valutare il reato di falsa testimonianza a carico di alcune persone sentite nel corso del processo.