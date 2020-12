Nelle motivazioni delle condanne in 'Geenna' i giudici spalancano le porte all'inchiesta Egomnia

I rispettivi ruoli degli imputati nel sodalizio criminoso, peraltro noti da tempo all'opinione pubblica che ha seguito l'andamento delle indagini prima e i processi torinesi e aostano poi; il coinvolgimento di importanti esponenti politici regionali in accordi illeciti con personaggi di spicco del suddetto sodalizio.

Sono alcuni dei 'pilastri' giudiziari su cui si fondano le 548 pagine delle motivazioni alla sentenza di condanna dello scorso 16 settembre a carico dei cinque imputati nel processo Geenna celebrato al tribunale di Aosta su una presunta locale di 'ndrangheta nel capoluogo valdostano. Le indagini sono durate anni e sono state condotte dalla Dda di Torino e dai carabinieri di Aosta. Queste le condanne inflitte dal collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola: per Marco Sorbara 10 anni di carcere; per Monica Carcea 10 anni di carcere; per Nicola Prettico 11 anni di carcere; per Antonio Raso 13 anni di carcere; per Alessandro Giachino 11 anni di carcere.

Nelle motivazioni, però, il giudice Gramola tratteggia anche le responsabilità di tante altre persone, i cui nomi compaiono anche nell'inchiesta Egomnia, scaturita da Geenna e relativa a presunti accordi elettorali illeciti aggravati dal vincolo mafioso per le elezioni regionali del 2018.

"In due casi su tre, vale a dire Laurent Viérin e Renzo Testolin (ex presidenti della Giunta regionale e uno dei due, ovvero Testolin, oggi consigliere regionale dell'Uv ndr), si può affermare che due esponenti politici che hanno rivestito elevatissime cariche istituzionali siano stati eletti con il sostegno della 'ndrangheta. Un terzo presidente della Regione - ovvero Pierluigi Marquis - ha chiesto il sostegno della 'ndrangheta, ma non lo ha ottenuto, a riprova della forza del sodalizio criminoso, apparso chiaramente in grado di scegliere quali candidati sostenere ed a quali candidati rifiutare il sostegno elettorale".



"Può ritenersi dunque acquisita - si legge ancora - la prova che almeno due importanti personaggi politici sono stati sostenuti dalla 'ndrangheta (Viérin e Testolin) ed un terzo abbia infruttuosamente ricercato l'appoggio elettorale (Marquis)".

Tanta 'Egomnia' nelle motivazioni delle condanne per Geenna

Sostanzialmente le motivazioni alle condanne nel processo Geenna ricalcano diversi passaggi e ricostruiscono molte vicende contenute nel fascicolo dell'inchiesta Egomnia, depositato nel dicembre 2019 al tribunale di Aosta dalla Dda. Un'inchiesta per la quale gli investigatori dell'Arma avevano notificato nel settembre 2019 avvisi di garanzia per il reato di voto di scambio all'allora Presidente della Giunta, Antonio Fosson; agli assessori regionali dell'epoca Laurent Vierin (Turismo e Sport) e Stefano Borrello (Opere pubbliche) e all'allora consigliere regionale Luca Bianchi (Uv). Accertamenti sono stati svolti e si sono protratti per diversi mesi anche su altri consiglieri e assessori regionali; tutti gli avvisi di conclusione indagini dovrebbero essere consegnati agli indagati nei prossimi giorni.