Il mondo del commercio valdostano in lutto per la morte di Giuseppe 'Beppe' Sagaria

Lutto nel mondo del commercio in Valle d'Aosta. Giuseppe Sagaria, 72 anni, vice presidente vicario di Confcommercio Fipe VdA e presidente di Ascom Aosta è scomparso la notte scorsa all’ospedale Parini di Aosta nel reparto di terapia intensiva dove era ricoverato da metà novembre a causa del coronavirus.

Originario di Ascea (Salerno) ma residente dagli anni Sessanta ad Aosta, Giuseppe Sagaria da oltre un trentennio era impegnato in Confcommercio VdA unendo all’attività commerciale la passione per lo sport: per alcuni anni era stato un dirigente della Polisportiva Sant’Orso.

Si uniscono al dolore della famiglia e in particolare della figlia Federica, impiegata dell’Associazione, il Presidente, la Giunta ed il Consiglio di Confcommercio-Fipe VdA che partecipano al dolore per la scomparsa del caro Beppe Sagaria amico e stimato da tanti commercianti ed esercenti.

Confcommercio-Fipe VdA manifesta in particolare profonda tristezza e amarezza: tristezza, per il ricordo del suo vicepresidente vicario, per tutti gli iscritti e per tutti i defunti degli ultimi orribili mesi; amarezza per aver avvertito l'impossibilità di intervenire per portare sollievo a Giuseppe Sagaria.

“Beppe era dal 1980 socio Confcommercio con il negozio di articoli sportivi Sport-Line che gestiva con la moglie, mancata alcuni anni fa - spiega il presidente di Confcommercio/Fipe VdA, Graziano Dominidiato – era vicepresidente vicario della nostra Associazione e presidente Ascom Aosta dal 2000, ovvero da 20 anni la sua attenzione, la sua disponibilità, la sua determinazione e conoscenza dei problemi della categoria hanno contribuito a costruire quella che è oggi la nostra Associazione. Il dolore è grandissimo, perdiamo un amico fraterno e una delle colonne di Confcommercio VdA, un punto di riferimento per tutti gli esercenti di Aosta”.

Di Sagaria, il Direttore Generale di Confcommercio VdA, Adriano Valieri, sottolinea come “non ha mai fatto mancare ai nostri associati ed ai commercianti in il suo consiglio, il supporto mettendosi sempre in prima linea nella battaglia per contribuire a migliorare e favorire lo sviluppo delle aziende commerciali, in particolare quelle più piccole”.

Dal 2005 al 2010 Giuseppe Sagaria era stato inoltre membro del Cda di Confidi Cts e dal 2018 era membro della giunta della Chambre.

La data delle esequie non è stata ancora stabilita.