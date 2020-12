Aosta: Commissione Covid al lavoro con parti sociali e associazioni di categoria

Quattro importanti audizioni per la Commissione consiliare speciale 'Covid-19' del Comune di Aosta, che si riunirà in videoconferenza lunedì 14 dicembre, alle ore 8,30 quando il primo a parlare sarà il sindaco, Gianni Nuti, per un aggiornamento sulla pandemia in città.

Alle ore 9,30 sarà ascoltato il presidente dell’Azienda pubblici servizi-Aps, Carlo Franco, che si soffermerà in particolare sui servizi e sulle problematiche che l'Aps quotidianamente affronta in questa fase di emergenza sanitaria; dalle ore 10 prenderà il via l'audizione del presidente di Confcommercio-Fipe Valle d’Aosta, Graziano Dominidiato, che parlerà dei disagi e delle problematiche che la categoria affronta in questa fase di emergenza sanitaria e proporrà alcune iniziative 'dedicate' in particolare al commercio aostano; dalle ore 10,30 audizione del presidente della Croce Rossa VdA sull'attività e le diverse problematiche quotidiane dei volontari e sul reperimento di scorte e mezzi; infine dalle ore 11 alle ore 12 audizione delle organizzazioni sindacali 'a tutto tondo' sulle criticità e le possibili risoluzioni della crisi economica e occupazionale derivante dalla pandemia.