IL POUSSA CAFE @Cashbak@ DISPACCIO 11 DICEMBRE

Al supermercato:

Signora sessantenne alla cassiera.

: voi non avete il programma cashback ?!

: no signora per volontà della proprietà noi non l’abbiamo attivato

: è uno scandalo, non verrò più qui a fare la spesa!



Vedendo il trambusto si avvicina il direttore.

: signora buongiorno, sono il proprietario, posso aiutarla in qualche modo ?

: la vostra dipendente mi ha impedito di usare il cashback se lo sapevo

non venivo neanche.

: no signora, non dipende dalla cassiera, ma da me. Il criminale sono

io. Sono io che ho rifiutato di installarlo. Ma non si preoccupi, le

faccio io un buono spesa del 10% sulla sua spesa di oggi.

La signora rimane interdetta

: ma perché non l’ha fatto installare ?!



Perché vede, cara signora, in Italia ci sono, con certezza, almeno sette

milioni di coglioni. E la cosa preoccupante è che il numero è destinato

a salire...



Circa 7 milioni di italiani hanno scaricato, ad oggi, la app per

partecipare al cashback degli scontrini con annessa Lotteria di Stato.



Degli ignoranti, innanzitutto perché credono davvero che questa sia una

alzata d’ingegno dei soliti politici mediocri per rilanciare i consumi.

Invece serve a tutt’altro...



La signora è incuriosita e perplessa.



Vede, per tutti gli acquisti fatti con bancomat o carta di credito

dall’8 al 31 dicembre vi valutano il 10% della spesa come cashback per

un totale massimo di 150.00€ . Ve li riaccreditano a febbraio. Non

sapete però, che il rimborso massimo è di 15.00€ a transazione. Che voi

spendiate quindi 1500.00€ o 150.00€ il rimborso sarà sempre 15.00€. Che

nel caso di 1500.00€ non è il 10%. Bensì l’1%. Gli acquisti on-line non

valgono, alcune carte di credito non valgono e per accedere al programma

dovrete fare minimo 10 acquisti. Il che si traduce che per ottenere i

famosi 150.00€ massimi di bonifico, dovrete spendere 1500.00€ in dieci

transazioni da 150.00€ l’una. Voglio proprio vedere sette milioni di

italiani che spendono 1500.00€ in dieci operazioni per fare regali.

Sapete come finirà? Che userete il cashback soprattutto nei supermercati

come i miei, e lo dico contro i miei interessi, per fare la spesa.

Ingrassando solo le casse delle banche, che per ogni transazione vi

preleveranno minimo 2.00€ di commissioni, intascando 20.00€ ad italiano,

e le casse dei grandi gruppi di distribuzione organizzata che fatturano

diverse centinaia di milioni di euro ogni anno. Altro che negozi di

prossimità...



La signora cerca una scappatoia...

: guardi io ero contraria poi mi ha convinto mio marito che è più

tecnologico.



Non è finita cara signora: dal 1 gennaio a chi avrà fatto almeno 50

transazioni con bancomat riconosceranno un ulteriore 10%, per un massimo

di 300.00€ (compresi i 150.00€ di dicembre). Con 50 transazioni bancomat

avrete speso certamente 100.00€. Per farvene rimborsare 50.00 netti.

Cioè una media di 0.1 centesimo di euro al giorno. Chi avrà ingrassato

di più le banche potrà poi partecipare alla Lotteria degli Scontrini.

Vincendo 1500€.



E per finire signora non le dicono che per adeguare le casse al cashback

il negozio deve sostenere una spesa non detraibile compresa tra i 100€

ed i 350€. E non solo: io negozio ricevo il pagamento dopo 7 giorni

dalla transazione. In quei sette giorni le banche guadagnano con la

valuta virtuale e gli interessi al capitale.



: ma allora mio marito si è lasciato infinocchiare... stasera quando

torna a casa gli dico che è stato proprio un cretino!



: signora non si preoccupi, lei prelevi al bancomat e paghi con i

contanti. Poi mi mandi qua suo marito che facciamo un buono anche a lui!



: grazie molte per avermi spiegato tornerò sicuramente a fare la spesa

usando il buono.