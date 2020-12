Possibile test Covid per 18.000 fra studenti, docenti e bidelli delle scuole valdostane

E' sempre più concreta la possibilità di eseguire uno screening totale nel mondo della scuola valdostana. Lo ha annunciato questo pomeriggio l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, precisando che il test riguarderà circa 18.000 persone, "con valore molto probante dal punto di vista epidemiologico", di cui 14.678 studenti e il restante insegnanti e operatori scolastici.

"In questa fase stiamo guardando al 7 gennaio - ha aggiunto Caveri - come data per poter aprire le scuole superiori in piena sicurezza; a questo riguardo abbiamo anche analizzato la questione delicata dei trasporti che dovranno garantire un servizio basato sulle norme anti contagio".