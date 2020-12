Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, llustra l'ordinanza in vista dell’entrata in vigore, sabato 12 dicembre, della legge regionale sulle "Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta in relazione alla stato di emergenza". Lavevaz ha indicato nella data di mercoledì 16 dicembre la possibile apertura di ristoranti e bar, con servizio per questi ultimi unicamente al tavolo.