Bar e ristoranti riaprono mercoledì 16 dicembre, da domani si torna in montagna

Da sabato 12 dicembre si potrà tornare a fare escursioni con le racchette da neve in Valle d'Aosta, che tutt'ora è zona 'arancione' ma si appresta ad aprire a quasi tutte le attività ludiche. Resta il divieto per lo scialpinismo, a meno di non essere accompagnati da una guida alpina. Quanto a bar e ristoranti, l'apertura è ipotizzata per mercoledì 16 dicembre.

E' quanto prevede un'ordinanza - che si fonda sulla nuova legge regionale appena approvata - che sarà firmata nelle prossime ore dal presidente della Giunta, Erik Lavevaz. "Sulle ciaspole non sono state rilevate problematiche - ha spiegato Lavevaz in conferenza stampa - mentre per lo sci alpinismo possono esserci rischi per valanghe e infortuni, c'è il pericolo di avere avventurieri in questo campo quindi ocorrono le guide".

Sulla riapertura dei locali "c'è la necessità di mantenere un'attenzione alta - ha precisato il Presidente - i sanitari hanno evidenziato la necessità di far trascorrere 14 giorni per vedere eventuali ricadute dei provvedimenti sulle strutture, questo periodo di tempo dall'ultimo passaggio scade lunedì, quindi si ipotizza una riapertura dei ristoranti da mercoledì prossimo. Per i bar la situazione è più complessa e abbiamo pensato di riaprirli dal 16 dicembre ma con il solo servizio al tavolo".