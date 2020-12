'Cancellata dal panorama imprenditoriale valdostano la Savda'

Savda è nata nel 1947 nell’ambito della ristrutturazione del sistema di trasporto del Gruppo Fiat: ha iniziato la propria attività nella zona di Chatillon/Saint-Vincent con l’acquisizione di alcune piccole ditte locali e nel 1962 è stata acquisita dalla famiglia Bordon. Si tratta di un'azienda che è stata punto di riferimento per molti lavoratori e famiglie valdostane e che oggi viene incorporata dalla multinazionale tedesca Deutsche Bahn.

Il gruppo consiliare dell’Union Valdôtaine esprime rammarico soprattutto rispetto alla constatazione che altre società appartenenti al gruppo tedesco manterranno la loro ragione sociale e la loro sede.

"Per la nostra regione - si legge in una nota unionista - questa operazione rappresenta la perdita di un centro di competenza che fino a oggi aveva permesso un rapporto più stretto con il territorio. Alla luce di queste novità, il gruppo UV auspica che vengano mantenute in loco le professionalità e i posti di lavoro.