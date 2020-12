Nel processo al presunto negazionista di St-Vincent ricordati i due valdostani 'Giusti tra le nazioni'

Ha un risvolto storico-politico di grande valenza etica che potrebbe inoltre fare giurisprudenza, il processo in corso al Tribunale di Aosta contro Fabrizio Fournier, 56 anni, residente a Saint-Vincent e accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Nella prima udienza svoltasi ieri giovedì 10 dicembre il giudice monocratico di Aosta, Maurizio D'Abrusco, ha ammesso la costituzione di parte civile della Regione, dell'Associazione nazionale partigiani italiani-Anpi sezione provinciale di Aosta e della comunità ebraica di Torino.

Nel motivare le ragioni della richiesta di danni nei confronti di Fournier, il dirigente dell'avvocatura regionale, Riccardo Jans, ha posto l'accento sul fatto che "i reati sono stati commessi in Valle d'Aosta e pertanto ledono l'immagine di tutti i residenti valdostani", rappresentati idealmente "dalla Regione che è ente esponenziale della comunità che risiede in Valle d'Aosta", comunità certamente piccola, la più piccola d'Italia ma che, è stato ricordato in aula in un momento di particolare emozione, annovera ben due concittadini che hanno ricevuto l'onorificenza israeliana di 'Giusto tra le nazioni', destinata ai non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. La tesi di Jans è stata accolta dal giudice e potrebbe costituire un precedente giurisprudenziale importante in caso di futuri processi per le stesse imputazioni.

I valdostani che si sono fregiati del riconoscimento di 'Giusto tra le nazioni' sono Alessandro Caveri (padre di Luciano, attuale assessore regionale all'Istruzione) e il sacerdote don Cirillo Perron.

Mancato nel 2009, Caveri in divisa da Alpino l'8 settembre del 1943 rifiutò di servire il regime nazifascista e anzi, nonostante il pericolo derivante dall'essere ormai considerato dai tedeschi un nemico e un traditore, da quel momento aiutò molti ebrei a sfuggire alla persecuzione, accompagnandoli personalmente al confine con la Svizzera rischiando ogni volta la morte: fu infatti catturato e finì in diversi campi di concentramento fino a conoscere gli orrori di Auschwitz dai quali scampò facendo tesoro delle propria 'scorza' di uomo di montagna capace di affrontare le durezze estreme. Caveri non amava vantarsi dei propri meriti e del proprio coraggio; dopo la Liberazione tornò alla vita di tutti i giorni ovvero quella di apprezzato veterinario a Verres e ottenne il riconoscimento dalla comunità ebraica di Torino nel 2006.

Don Cirillo Perron era invece da poco tempo parroco a Courmayeur (lo fu per 50 anni) quando, nel dicembre 1943, strappò dalle grinfie dei nazisti un bimbo ebreo di 7 anni destinato ai campi di internamento facendolo passare per suo nipote. Si chiamava Giulio Segre: oggi è dentista a Saluzzo ma da quel giorno di dicembre e fino alla Liberazione il suo nome, scritto su una falsa carta d'identità procuratagli da Perron, fu Giulio Bigo, giunto dal Piemonte ad abitare dallo zio in montagna per irrobustire la salute cagionevole. Segre raccontò la vicenda nel libro 'Don Cirillo e il nipotino', pubblicato nel 2012, cui seguirono le pratiche avviate dal Centro di documentazione ebraica per l'ottenimento dell'onorificenza.

Oggi il nome di don Cirillo Perron è inciso su una lapide nel Giardino dei Giusti, davanti al Museo dell’Olocausto a Gerusalemme, dove presto potrebbe aggiungersi quello di Alessandro Caveri.