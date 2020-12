J. Barocco (Uncem), ''varietà e peculiarità sono la forza della montagna'

"La montagna è unica, la sua forza sono le mille sfaccettature che la compongono. Ci sono le grandi stazioni invernali, come le città ed piccoli borghi e i villaggi delle nostre valli. Fatte di cultura, di agricoltura eroica, con uomini e donne che ogni giorno si confrontano con le difficoltà e le bellezze della montagna, per guadagnare il loro pane quotidiano".

Lo dichiara Giovanni Barocco, consigliere nazionale dell'Uncem, in occasione della Giornata internazionale della montagna. "Oggi tutti parlano - prosegue - di nuove politiche di sviluppo sostenibile per la montagna, bene! Facciamolo subito. La montagna c'è e ci sarà. Ma facciamolo e confrontiamoci sopratutto con i montanari, con le loro organizzazioni, che abitano e vivono in montagna 365 giorni l'anno. È un dovere di tutti noi". (ANSA).