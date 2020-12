F. Manes, 'Montagna incompresa e dimenticata dai burocrati centralisti'

"La Montagna è stata 'violentata' dall'ottusità di una classe politica e di una classe dirigente che spesso promulga, legifera e ordina senza conoscere la realtà, o meglio dimenticandosi che la Montagna è vita, è cultura, è identità e non solo paesaggio, romanticismo e grandi vette". E' quanto si legge in un post pubblicato su Facebook da Franco Manes, sindaco di Doues e presidente del Cpel e del Celva, in occasione della Giornata della Montagna promulgata oggi 11 dicembre.

"La Valle d’Aosta, le Alpi e tutti i territori di montagna del nostro Paese in cui si concentrano la maggior parte dei piccoli comuni - scrive Manes - piccoli scrigni di eccellenze innanzitutto umane e poi storiche, culturali ed enogastronomiche sono spesso e volentieri dimenticati o meglio 'affrontati’ in maniera generica da burocrati impreparati che non hanno ancora capito che l’unica maniera di salvare questi infiniti borghi e villaggi è quella di semplificare e di dare spazio e libertà alle popolazioni che questi territori abitano".

E ancora, si chiede il presidente del Celva, "come fanno a Roma, Parigi, Vienna, Berlino a capire cosa vuol dire tenere aperta una bottega in un comune con 100 residenti, come fanno a capire cosa voglia dire spostarsi in questi territori...

Per come la vedo, da cittadino e non da uomo delle Istituzioni, sono deluso dal sistema normativo, procedurale e istituzionale di questa Italia e di questa Europa".

Manes invita a rivendicare con forza "dignità e autonomia finanziaria per i Comuni" perché "crediamo nei nostri concittadini, nelle nostre attività economiche, nei nostri agricoltori e non perché ce lo impone qualcuno. Il concetto di Autonomia passa solo attraverso i territori, attraverso i popoli.

Oggi come ieri per il sindaco di Doues "la Montagna necessita di dignità e di coraggio e anche di rispetto. Mi auguro che in questa giornata, la retorica venga meno, soprattutto se strumentalizzata. In questa giornata servono solo le parole dei ‘’Montagnards’’ e di tutti quei popoli delle ‘terre alte' che aspettano dalle Istituzioni Europee e Nazionali concretezza e rispetto".