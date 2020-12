Dallo Stato in arrivo per 41 Comuni valdostani 1.930 mila euro

Si celebra oggi, 11 dicembre, la Giornata internazionale della Montagna, istituita dalle Nazioni Unite in occasione dell'Anno mondiale delle montagne nel 2002. “È una data ancora più importante per i nostri piccoli Comuni – dichiara Franco Manes, presidente del Consorzio enti locali valdostani-Celva - perché è stata finalmente resa nota la ripartizione dei fondi statali per le aree interne e montane, di cui potranno beneficiare 41 Amministrazioni comunali valdostane per dare un aiuto concreto alle piccole e micro imprese economiche presenti sul territorio".

Si tratta, rende noto Manes, "di 1.930.000 euro per il triennio 2020/2022: 830 mila euro per 2020, e 550 mila euro per annualità nel 2021 e 2022, utili anche per contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19. Un segnale che è assolutamente dovuto al nostro territorio montano, troppo spesso dimenticato. L’unica maniera per salvare dallo spopolamento i borghi e i villaggi alpini è semplificare la burocrazia, dando dignità, risorse e autonomia finanziaria ai Comuni e alle popolazioni che li abitano”.

Il 4 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori.

Saranno 3.101 le Amministrazioni locali beneficiarie, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. In Valle d’Aosta i Comuni interessati sono Allein, Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Cogne, Courmayeur, Doues, Emarese, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes -Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valsavarenche, Valtournenche e Verrayes.

I criteri secondo i quali tali enti locali sono stati individuati come aree interne sono anche alla base della ripartizione delle risorse: si tratta infatti di territori per i quali è necessario perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio e assicurare un maggiore livello di benessere e di inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

La modulistica necessaria per ricevere i fondi sarà primariamente trasmessa dal Governo ad Anci nazionale, e il Celva, delegazione Anci della Valle d’Aosta, la trasmetterà direttamente ai Comuni valdostani.

Le azioni di sostegno economico potranno ricomprendere l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, oppure iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale. Sarà anche possibile l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Ai Comuni rientranti nei parametri, i fondi sono assegnati d'ufficio dal decreto, in base a criteri di perifericità per gli anni 2020, 2021 e 2022. I fondi vanno utilizzati entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento. Quindi, per il 2020, dovranno essere impiegati entro il 30 giugno 2021.