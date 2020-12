Dopo la bufera per la webcam oscurata Zanetti si dimette da presidente della Cervino Spa ma il Cda non ci sta

Com'era prevedibile dopo le ultime, roventi polemiche, Matteo Zanetti ha presentato oggi le proprie dimissioni dalla carica di presidente e amministratore delegato della Cervino spa, la società partecipata regionale che gestisce gli impianti, oltre che di Breuil-Cervinia, di Valtournenche, Chamois e Torgnon. La decisione è giunta dopo la bufera scatenata dal maldestro oscuramento di una webcam alla partenza della seggiovia di Plan Maison, dove si era verificato un assembramento di sciatori il 3 dicembre scorso.

Zanetti si è preso la responsabilità per l'accaduto, adducendo un guasto tecnico in verità poco credibile ma dichiarandosi pronto ad assumersi le conseguenze del caso.

Alla fine dello scorso ottobre, invece, il comprensorio del Breuil era salito agli onori delle cronache dopo le lunghe code registrate fuori dalle casse nel primo giorno di apertura.

La parola 'fine' alla presidenza dell'albergatore e maestro di sci 55enne iniziata a ottobre, però, non è ancora stata messa: il CdA della Cervino Spa riunitosi d'urgenza lo difende e ha chiesto alla finanziaria regionale Finaosta, che ha potere decisionale sulle società partecipate, di respingere le dimissioni di Zanetti e convincerlo a restare alla guida degli impianti funiviari. Resta il fatto però che anche il Cda è in scadenza e Finaosta potrebbe decidere per lo 'strappo totale' azzerando l'intero Consiglio di amministrazione della 'Cervino'.

Sulla vicenda della webcam oscurata, l'assessore regionale e vicepresidente della Giunta, Luigi Bertschy, è chiaro: "C'è stato un danno di immagine per tutta la regione. Da parte nostra è stata espressa insoddisfazione, il prossimo 7 gennaio inizierà una stagione dello sci molto importante per la Valle d'Aosta, abbiamo fatto un richiamo forte alle società che gestiscono gli impianti di risalita. Non possiamo più permetterci di incorrere in situazioni di questo genere, è necessario che tutti si assumano le proprie responsabilità".