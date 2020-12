Domani ad Aosta scatta la 'Spesa amica contadina'

Scatta sabato 12 dicembre anche ad Aosta la 'Spesa sospesa contadina', iniziativa promossa dalla Coldiretti e in programma al mattino nell'agrimercato di Via Vevey.

"Tutti i cittadini che faranno la spesa nelle aziende agricole che partecipano al mercato - è spiegato in una nota - potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del 'caffè sospeso', quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose".