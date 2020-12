Aosta: Per i dipendenti Cas Parking de la Ville agevolato

L’istituzione di un abbonamento mensile agevolato (con una riduzione del 33% rispetto al costo dell’abbonamento ordinario) all’interno del Parking de la Ville per i dipendenti della società Cogne Acciai Speciali, deciso dalla Giunta attraverso l’approvazione di una deliberazione, ha aperto la strada a un più ampio accordo di collaborazione da stipularsi tra Comune di Aosta e CAS.

Il protocollo di intesa che sarà sottoscritto entro il mese di gennaio 2021 prevedrà azioni di responsabilità sociale d’impresa rivolte, in modo esemplificativo ma non esaustivo, a recuperare e a valorizzare la storia industriale della città attraverso esposizioni co-organizzate, la fornitura da parte della società CAS a di documentazione e materiale informativo, di installazioni per opere d’arte pubblica utili a recuperare un comune senso di appartenenza e ad arricchire di nuove tracce testimoniali il tessuto urbano della città e i suoi riferimenti identitari anche a vantaggio delle nuove generazioni.

La decisione di istituire l’agevolazione tariffaria ha preso la stura dall’annunciata chiusura ai non sciatori del parcheggio al servizio della telecabina Aosta – Pila a partire dall’inizio di dicembre da parte della società Pila Spa: una circostanza che avrebbe causato un disagio ai dipendenti della CAS che accedono in fabbrica dalla portineria centrale di via Paravera, e che ha spinto i vertici dell’azienda siderurgica a chiedere all’Amministrazione comunale di valutare la possibilità di uno sconto a favore dei propri dipendenti per l’utilizzo del parcheggio pluripiano di via I Maggio.

«A partire dall’esame del tema della sosta – spiega il sindaco Gianni Nuti (nella foto) - ci siamo trovati a ragionare insieme sul futuro, e i punti di vista si sono incontrati sulla necessità di consolidare il legame storico che unisce la fabbrica alla città. Così si è ipotizzata una collaborazione che possa valorizzare l’anima industriale che affianca quella turistica di Aosta, prevedendo delle azioni congiunte finalizzate a rilanciare lo storico quartiere Cogne sia dal punto di vista architettonico che commerciale. Ci auguriamo che questa sia la prima di una serie di collaborazioni che intendiamo avviare con le imprese locali per offrire servizi e, in cambio, favorire iniziative di responsabilità sociale, come quella virtuosa che andremo a costruire, insieme alla CAS, nella prossima primavera e di cui ci accorgeremo passeggiando per le strade del capoluogo».

«Sicuramente – commenta il presidente della società CAS, Giuseppe Marzorati (nella foto di repertorio in occasione della premiazione di una dipendente) – rinsaldare la collaborazione col Comune di Aosta rappresenta un’occasione per ribadire concretamente e una volta di più il legame che ha permesso alla nostra fabbrica e alla città di crescere e svilupparsi insieme. Se queste intese si traducono in una soluzione alle problematiche dei lavoratori, con ricadute positive sullo storico quartiere residenziale industriale, allora vuol dire che pubblico e privato hanno trovato un modo efficace per progettare un futuro armonico della fabbrica e della città e questo non può che portare vantaggio all’intera comunità».