Fondazione Gimbe, migliora pressione terapia intensiva Aosta

Migliora in Valle d'Aosta la pressione dei malati Covid sul reparto di terapia intensiva, scesa sotto la soglia il 30 per cento (27%), mentre è in peggioramento l'indicatore dei posti letto occupati in area medica (47%).

Lo riferisce l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana dal 2 all'8 dicembre. In peggioramento vengono anche indicati i dati relativi ai casi testati per 100.000 abitanti (608 su una media nazionale di 913) e al rapporto positivi casi-testati (30,2 per cento).

In miglioramento invece le rilevazioni riguardanti gli attualmente positivi per 100.000 abitanti (692 su una media nazionale di 1.222) e il ridotto incremento percentuale dei casi (3,5 per cento contro l'8,4 in Italia). (ANSA).