Musée artisanat lance concours crèches Noël faites à la maison

Le Mav-Musée de l'artisanat traditionnel valdôtain lance un nouveau défi culturel sur le Web: 'Presepi di famiglia'.

Il s'agit d'un concours et d'une exposition auxquels chacun peut participer en soumettant sa propre crèche. L'exposition s'adresse à deux catégories: la première est réservée aux crèches artisanales créées par les artisans valdôtains soit historiques soit contemporaines, et la deuxième aux crèches faites maison de divers matériaux.

Toutes les crèches doivent être clairement installées dans les maisons, comme le veut la tradition de cette période de l'année. Pour participer, il suffit de prendre une photo de votre crèche et de l'envoyer à l'adresse e-mail museo@lartisana.vda.it avant 17h le 27 décembre, en indiquant 'Presepi di famiglia' comme objet.

Chaque personne peut participer avec une seule crèche et les photos doivent être horizontales, en couleur et en haute définition (minimum 1 MB). Il sera nécessaire d'indiquer les données suivantes: nom et prénom de l'auteur de la crèche; lieu d'origine; dimensions de l'œuvre et remplir la courte 'carte d'identité' de la crèche.

Le formulaire à remplir peut être téléchargé sur le site www.lartisana.vda.it. Le 30 décembre l'exposition virtuelle sera mise en ligne sur le site www.lartisana.vda.it et sur les réseaux sociaux de l'institution (@ lartisana.vda) et le 6 janvier, à la fin des vacances de Noël, un jury choisira les 3 plus belles crèches de chaque catégorie qui feront partie de l'exposition de crèches du Mav pour Noël 2021. (ANSA).