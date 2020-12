Gadget personalizzati per avvocati e professionisti

Chi pensa che la brand identity sia una prerogativa delle aziende si sbaglia di grosso. Oggi i liberi professionisti sono tanti e per emergere hanno bisogno di curare la loro immagine al pari delle imprese. In tal caso si parla allora di “personal branding”, che si realizza quando si riesce a creare una riconoscibilità intorno alla propria immagine, professione e ai servizi offerti. In più si associano ad essi caratteristiche e valori ben precisi.

Oggi gli strumenti per portare avanti questa strategia sono tanti, a partire dal web. La creazione di un sito o la presenza sui social come Linkedin, nati proprio per accogliere professionisti, freelance, dipendenti, manager e altre categorie, sono di certo indispensabili, ma non dimentichiamo il ricorso a metodi tradizionali che oggi sono ancora validi. È questo il caso dei gadget personalizzati che variano non solo in base alle esigenze del professionista, ma anche in considerazione del target al quale sono destinati.

È importante distinguersi dagli altri e valorizzare i propri punti di forza anche attraverso piccoli accorgimenti che possono fare la differenza. Un architetto può decidere di dotarsi di matite che riprendono il suo nome, logo e marchio, da rilasciare a clienti e collaboratori. Il gadget diventa, infatti, un tratto distintivo che viene immediatamente associato alla persona che ce ne fa dono.

Avvocati e professionisti possono giocare proprio sugli accessori che usano più spesso per dotarsi di oggetti che riportano anche i contatti e le informazioni più importanti. In questo caso la scelta giusta potrebbe essere ricorrere ad agende personalizzate , che oggi anche online sono richiedibili in tante varianti sempre più innovative.

L’importante è che i gadget scelti siano sempre coerenti con il tipo di attività svolta. Se le agende ci danno l’idea del senso di organizzazione, ordine e professionalità; la scelta di una t-shirt per rafforzare il personal branding è meno indicata per trasmettere questi valori. Potrebbe invece essere adatta se il messaggio che vogliamo comunicare è amichevole e scanzonato.

Questo significa che, come accade per le aziende, anche il libero professionista non deve sottovalutare l’importanza del gadget né ciò che rappresenta agli occhi di chi lo guarda.