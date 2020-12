Pont-St-Martin: Art.Com.Pont, Comune e scuole insieme per un Natale di speranza

Per questo Natale così diverso dal solito, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Pont-Saint-Martin-Art.Com.Pont, in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin, nell'impossibilità di organizzare eventi in presenza ha puntato sugli addobbi natalizi per rendere più allegro il paese nonostante i giorni bui della pandemia.

Gli addobbi per l'Albero in piazza IV Novembre sono stati realizzati con la collaborazione, giunta alla seconda edizione, del Comune e con le scuole di Pont (Scuola Primaria, Scuola d'Infanzia Prati Nuovi e Asilo Baraing): i bambini e le maestre hanno realizzato delle piccole opere che sono state poi assemblate e appese all'albero rendendolo vivace e colorato.

A fare da sfondo a questa originale composizione, è stato nuovamente allestito il “Percorso Natalizio”, sul Ponte Romano e lungo la via Roma, installando gli alberi in legno colorati e costruiti nella prima edizione dello stesso progetto.

Il progetto di collaborazione tra commercianti, Scuole e Comune nasce per la sensibilizzazione dei bambini,per renderli attenti, attivi e coinvolti nei confronti del proprio paese e del suo territorio, facendoli diventare protagonisti dell’abbellimento per le festività natalizie.

L'Amministrazione di Pont-Saint-Martin e l'associazione Art.Com.Pont, quale ringraziamento del lavoro svolto, doneranno una fotografia incorniciata degli alunni alle insegnanti partecipanti alla prima edizione del progetto.

Anche quest’anno è stata mantenuta la tradizione dell’allestimento da parte dell’Associazione Insieme, che riunisce ragazzi disabili, le loro famiglie ed altri volontari, dell'albero di Natale all’interno del Municipio.

Gli allestimenti nello specifico sono il frutto dei laboratori svolti dai ragazzi nel corso dell’anno.

Tra le novità sotto all'albero è la comparsa della Slitta di Babbo Natale, presente molti anni addietro eche ora ritorna grazie al restauro realizzato dal Direttivo Art.Com.Pont, sempre in collaborazione con il Comune, che sarà oggetto di un contest fotografico di Natale.

Chi vorrà partecipare, non dovrà fare altro che postare su Instagram una foto sulla slitta, taggando gli organizzatori (@visitpontsainmartin) e aggiungendo l’hastag #ViviPont: chi avrà ricevuto il maggior numero di “Like” entro il 6 gennaio, riceverà un premio in Shopping Voucher spendibili nei negozi associati ad Art.Com.Pont.

Inoltre, la cassetta per le lettere a Babbo Natale, realizzata dall'artista locale Davide Dalle, completa gliaddobbi natalizi della Piazza, ai quali si vanno ad aggiungere i tronchi “Babbo Natale” e “Rudolph la Renna”, realizzati dai bambini durante gli “Atelier de Noël” organizzati gli scorsi anni, che stanno nuovamente comparendo alle porte dei negozi del paese.

Infine, la bella atmosfera del Natale è ancor più garantita dal rinnovo ed implementazione delle luminarie natalizie da parte dell’Amministrazione Comunale, volte a coprire l’intero territorio comunale ed arricchire ulteriormente il Centro paese, allietato da piacevoli melodie natalizie.

Per questo Natale particolare, impossibilitato all’organizzazione degli eventi dal vivo, dei laboratori creativiper i bambini e dell’allegro trenino, l’Associazione dei Commercianti e l’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin hanno rinnovato il proprio impegno e lavorato alacremente per abbellire e rallegrare il paese,con attenzione particolare a dare momenti di gioia ai bambini ed a tutte le famiglie.