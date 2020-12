Webcam oscurata, riunione urgente del CdA della Cervino spa per 'decidere il da farsi'

Le polemiche sulla webcam oscurata che non mostra gli sciatori in coda alla partenza della funivia e quelle seguite alle giustificazioni dei vertici societari per l'accaduto, da tanti ritenute confuse e contraddittorie. Ma, soprattutto, la possibilità di un rimescolamento di carte in seno alla dirigenza. Questi i temi della riunione urgente del CdA della società funiviaria Cervino Spa, svoltasi alle 18 di ieri mercoledì 9 dicembre e chiesta dall'assessore regionale e vicepresidente della Giunta, Luigi Bertschy. Al termine della riunione, il Consiglio di amministrazione si sarebbe preso uno o due giorni di tempo per decidere le prossime azioni per far sì, soprattutto, che vicende come questa non debbano più ripetersi.

Dopo la chiusura degli impianti a fine ottobre le piste della società Cervino Spa sono state riaperte unicamente per gli allenamenti degli atleti tesserati ai club.

Il 3 dicembre alle 8,20 alla partenza della funivia di Plan Maison si era formato un assembramento di sciatori, poi risolto alle 8,50. Il gruppo era stato immortalato da una webcam della società Cervino che però poi aveva smesso di funzionare, o meglio: la telecamera funziona ma da sabato scorso le immagini registrate di quella stessa area 'catturata' quando era piena di persone risultano pixellate, ovvero mascherate dall'ingrandimento spropositato dei pixel che compongono l'immagine, mentre tutt'intorno a quella zona il fotogramma non presenta difetti.

Matteo Zanetti, presidente della Cervino Spa, ha spiegato ieri all'assessore e con una nota stampa che la webcam sarebbe stata parzialmente oscurata per un errore tecnico e non intenzionalmente per non mostrare le code.

Secondo la Cervino spa, da tempo era stato programmato un diverso posizionamento della telecamera che avrebbe necessitato di "un lavoro di oscuramento di parte delle immagini, in quanto la privacy da una parte e il rispetto dello statuto dei lavoratori dall'altra ci impongono di non rendere riconoscibili le persone e di non monitorare chi lavora per Cervino SpA nell'adempimento dei suoi doveri".

In vista di questo intervento erano stati effettuati la scorsa settimana dei "test di offuscamento" ed "erroneamente alla fine del lavoro di test il sistema non è stato ripristinato in modalità base". Una spiegazione che sui social ha suscitato ilarità e smentite da parte dei tanti appassionati di programmazione web e video.