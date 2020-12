Regione e Anpi parti civili nel processo contro un valdostano accusato di odio razziale

Nella prima udienza svoltasi oggi giovedì 10 dicembre il giudice monocratico di Aosta, Maurizio D'Abrusco, ha ammesso la costituzione di parte civile della Regione, dell'Associazione nazionale partigiani italiani-Anpi sezione provinciale di Aosta e della comunità ebraica di Torino nel processo contro Fabrizio Fournier, 56 anni, croupier del Casino de la Vallée residente a Saint-Vincent, accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Ha invece respinto tutte le eccezioni preliminari presentate dai difensori dell'imputato, gli avvocati Pelillo (foro di Bergamo) e Pastore (foro di Ivrea).

Dopo aver dichiarato aperto il dibattimento ha rinviato il processo al 28 gennaio, quando verrà conferito l'incarico al perito che dovrà trascrivere le intercettazioni telefoniche.

Su due cancelli di accesso alla propria casa - affacciati su una strada pubblica - Fournier aveva fatto installare, secondo la procura di Aosta, un'aquila nazista e dei triangoli che per l'accusa sono un richiamo a quelli usati sulle divise degli internati nei campi di concentramento; simboli che per la difesa sarebbero invece unicamente 'esoterici'. L'uomo è poi accusato di aver pubblicato su facebook dei video con contenuti negazionisti e di aver inviato a suoi conoscenti via whatsapp link a filmati sempre di carattere negazionista accompagnati da commenti come "le camere a gas sono delle bufale" o "sono stati fatti passare per mostri persone che non lo erano come il grande Adolf Hitler".

Infine Fournier - che si faceva chiamare 'Nazi' - secondo gli inquirenti ha pubblicato su facebook una sua foto mentre fa il 'saluto romano' e nei messaggi con gli amici si lamentava del fatto di essere nato il 27 gennaio, 'Giorno della Memoria'. Le indagini della Digos della questura di Aosta, coordinate dal pm Francesco Pizzato, risalgono al 2018