I promotori valdostani della petizione contro le discariche ascoltati in Commissione consiliare

I membri del Comitato auditi in Commissione

La terza Commissione consiliare regionale 'Assetto del territorio' ha audito i primi firmatari della petizione popolare del Comitato 'La Valle non è una discarica', nata per contrastare l'arrivo nella nostra regione di rifiuti industriali speciali non pericolosi prodotti altrove.

"Voglio sottolineare innanzitutto che a questo incontro, oltre ai commissari, hanno preso parte molti consiglieri - riferisce il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (Av-Sa) - ed è un bel segnale di coinvolgimento di tutta l'Assemblea ad una tematica decisamente delicata. La delegazione di firmatari ha ribadito l'esigenza di tenere alta l'attenzione e di mantenere sempre in primo piano la salute. Un concetto, questo, che la Commissione condivide pienamente".

Chatrian conferma poi che la legge che il Consiglio Valle ha approvato a larga maggioranza nel gennaio 2020, per quanto sia stata impugnata dallo Stato, è vigente: "questo sta a significare che nella discarica di Chalamy non possono essere conferiti rifiuti speciali".

I lavori della Commissione proseguiranno con nuove audizioni: saranno sentiti i Sindaci dei Comuni di Issogne, Aymavilles e Jovençan, l'Arpa e la struttura regionale competente nel settore idrogeologico. "Con questi incontri conclusivi - conclude Chatrian - avremo modo di completare il quadro degli elementi necessari a elaborare una relazione esaustiva, che sarà sottoposta all'Aula nella seduta consiliare del 13 e 14 gennaio 2020".