Alliance valdotaine, 'sì a scialpinismo e ciaspole in Valle durante le Festività'

"Valutare la possibilità per i valdostani di praticare lo sci alpinismo o le passeggiate con le ciaspole, con l'obiettivo di offrire successivamente più possibilità di svago e di sport per l'accoglienza turistica". Lo chiede, in una nota, il coordinatore e consigliere regionale di Alliance valdotaine-Av, Albert Chatrian, esprimendo "sostegno ed apprezzamento per le misure specifiche messe in campo a livello locale dalla Giunta regionale, quali la riapertura delle piste per lo sci nordico ad agonisti e amatori, e la possibilità degli allenamenti del settore agonistico di discesa in più comprensori".

Av rileva "la grande preoccupazione di tutte le persone impiegate direttamente e indirettamente nella filiera del turismo, a causa in particolare del blocco della mobilità fra le Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, che non consentirà, di fatto, l’apertura della stagione invernale, con l’aggravante della non risposta in merito ai necessari indennizzi per tutti gli operatori economici del settore ricettivo e commerciale e per le società di impianti a fune.



Per Chatrian occorre "ragionare a mente lucida, mettere da parte la rabbia e cominciare a pianificare insieme la ripartenza e lo sviluppo del sistema turistico della Valle d’Aosta a breve e lungo termine".



Il primo fondamentale passo "è il riposizionamento immediato nel panorama turistico italiano, attraverso la giusta visibilità sui media televisivi italiani e sui social network: dobbiamo tornare a parlare attraverso le splendide immagini della nostra regione, portandoci al passo nei confronti di altre regioni alpine e facendo sognare fin da ora una vacanza nel nostro territorio, con l’auspicio di massimizzare la presenza nei mesi a disposizione dopo il forzato stop natalizio, quantomeno del mercato italiano".



Il passo successivo "deve prevedere la pianificazione entro l’inizio del nuovo anno di campagne targhettizzate mirate alla valorizzazione delle stagioni estiva 2021 e invernale 2021/22 che, pandemia permettendo e mirando nuovamente al mercato estero a corto e medio raggio, potrebbero essere la chiave di volta per il rilancio del comparto turistico valdostano".



A lungo termine AV pensa che sia giunta l’ora "di concludere il percorso, iniziato nella scorsa legislatura, di creazione di un forte brand Valle d’Aosta e di istituzione dell’ente unico di promozione turistica, al fine di concentrare e ottimizzare le risorse a disposizione, massimizzando il risultato e dando finalmente coordinamento al territorio e alle singole realtà locali".