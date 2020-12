Rendez-vous en Bilbio avec la voix et la musique de Barbara

Troisème rendez-vous, le mercredi 9 décembre, novembre, avec ''Juliette… et les autres'', cycle de visioconférences promu par la Bibliothèque régionale d'Aoste, via la chaîne Youtube de ForumMusicali et accessible depuis le site biblio.regione.vda.it, sera en ligne, dédié aux chanteuses française. Sera le tour de Barbara, la dame brune. Une chanteuse mystérieuse à la voix de cristal.

À travers son "costume" de la dame en noire, Barbara s'est construit un personnage unique, devenu culte. S'inspirant de ses expériences personnelles et de sa vie pour écrire et composer les chansons qu'elle interprète, la "dame brune" s'est beaucoup contée et confiée dans ses textes. Dans "Mon enfance", "Nantes" et "L'aigle noir", elle raconte respectivement certains épisodes de sa vie: les souvenirs de l'occupation, la mort de son père, l'inceste paternel. La chanteuse, devenue un symbole, a également beaucoup donné à son public a qui elle a livré "sa plus belle histoire d'amour".

Les quatre rendez-vous s'inscrivent dans le cadre du festival ForumMusicali : ascoltare e parlare di musica, proposé depuis quelques années par la Bibliothèque régionale et organisé par Liliana Balestra. Habituellement consacré à la musique classique, il s'ouvre cette fois à la musique légère : un répertoire probablement plus populaire, qui a accompagné plusieurs générations à la découverte de la culture française. (ANSA).