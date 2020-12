Da oggi i bambini possono chiedere i doni a Babbo Natale con la App gratuita di Confcommercio

In questo momento sono numerose le attività commerciali valdostane che stanno risentendo della chiusura della propria impresa: dal settore turistico a quello artistico e culturale, dalla musica e concerti alla ristorazione e alla vendita al dettaglio. Sono alcuni dei settori che più stanno soffrendo delle restrizioni messe in atto dal governo per far fronte al diffondersi del Covid-19. Ma l’unione fa la forza. Ed proprio vero visto che un progetto di Confcommercio VdA è stato realizzato con la condivisione dell’Amministrazione comunale di Aosta.

Confcommercio VdA e Comune di Aosta assieme per contrastare la crisi covid; hanno messo in campo una app gratuita per dare visibilità e sostegno alle aziende del territorio e per consentire ai bambini di raggiungere Babbo Natale per chiedere, quelli che sono stati buoni, giocattoli, dolci e quant’altro desiderato.

“Un risultato significativo che dona maggiore pregio e credibilità all’app di Confcommercio nata per sostenere le imprese in questo momento di profonda difficoltà e auspichiamo che questo accordo possa rappresentare un valido motivo in più per aderire da parte delle aziende di Aosta che non l’hanno ancora fatto”, ha sottolineato Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio-Fipe VdA.

Proprio per aiutare gli esercenti in questo momento Confcommercio ha predisposto una app per aiutare ristoratori, baristi e più in generale qualsiasi esercente lo richieda, a continuare a vendere e quindi fatturare. La app è gratuita proprio per aiutare le imprese per tutto il tempo necessario a riorganizzarsi anche per la gestione delle attività da asporto.

Infatti, poco più di una più di una settimana era già stata lanciata l’app gratuita di Confcommercio VdA realizzata per dare visibilità e sostegno alle aziende. Un’iniziativa particolarmente gradita dagli operatori che in oltre 250 hanno già aderito all’app pronti a consegnare a domicilio le ordinazioni che saranno recapitate in brevissimo tempo; un tempo molto molto breve tanto da far concorrenza ad Amazon o ai grandi gruppi di e-commerce. (Nella foto Adriano Valieri a sn. e Graziano Dominidiato)

“Siamo particolarmente soddisfatto per la sensibilità dimostrata dalla Giunta municipale di Aosta che si messo al nostro fianco per sostenere le tanti attività che devono affrontare una situazione davvero complicata” ha commentato Adriano Valieri, Direttore di Confcommercio VdA, che aggiunge: “Sono oltre 250 le imprese valdostane che hanno deciso di prendere parte al nostro progetto che vuole sensibilizzare ed indirizzare gli acquisti natalizi non sulle grandi piattaforme online. Infatti chiediamo esplicitamente di regalare il buono di una vetrina locale per ritrovarla nuovamente aperta l’anno prossimo”.

E i bambini potranno fare un click nella sezione “lettera a Babbo Natale” e scrivere la propria letterina dei doni che desiderano.

Le adesioni all’ app sono aperte e per iscriversi è sufficiente inviare una mail a commerciale@ascomvda.it.

Questo Natale fai il buono e regala un voucher di VDAxTE. Il tuo gesto aiuterà un’azienda locale.

Confcommercio-Fipe VdA auspica che l’iniziativa possa rappresentare un valido motivo in più per aderire da parte delle aziende di Aosta che non l’hanno ancora fatto.